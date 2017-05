'Ik huil als ik denk aan de onschuldigen die hun leven hebben verloren'

James Corden bracht tijdens zijn Late Late Show vannacht een eerbetoon. ,,Tijdens de opnames van de show hoorden we het nieuws uit Manchester. We weten op dit moment nog niet wat er precies is gebeurd, maar wel dat er doden en gewonden zijn", aldus een emotionele Corden. De Brit, die zelf uit Londen komt, bracht daarna een korte hommage aan Manchester. ,,Velen van jullie zijn nog nooit in Manchester geweest, maar jullie hebben er zeker van gehoord. Het is beroemd om zoveel geweldige dingen. Voetbalclubs als Man City en Man United, geweldige muziek - Oasis en Joy Division. Het is een plek vol met comedy, curry's en karakter."