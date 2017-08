'Ik schrijf over de doodsnood, de pijn in mijn ledematen'

Wat gaan we in dit boek lezen wat je nog niet in interviews verteld hebt?

,,Ontzettend veel. Mijn cameraman Eugenio Follender en ik hebben zeven dagen in intensieve gevangenschap doorgebracht. Natuurlijk is er indertijd regelmatig over ons geschreven, maar denk je dat die hele periode in zo’n artikel van een pagina te vangen is? Of in één gesprek aan tafel bij Eva Jinek? Natuurlijk niet. In dit boek schrijf mijn persoonlijke ervaringen op. Het gaat over de doodsnood die ik voelde. De pijn in mijn ledematen. En de mensen die we tegenkwamen.''



Waarom moeten mensen dit lezen?

,,Dat moeten ze helemaal niet. Als het ze niet interesseert, moeten ze er vooral niet aan beginnen. Maar ik geloof dat het een leuk en interessant verhaal is. Toen we vrij kwamen kregen we heel veel reacties van mensen die met ons hadden meegeleefd. De aandacht voor de zaak was enorm. Ik denk dat die mensen dit verhaal wel willen lezen, en ik wil het graag vertellen.''



Werkt je cameraman ook mee aan dit project?

,,Nee. Ik vind dat je alleen maar voor jezelf kan schrijven, dus dat doe ik dan ook. Maar ik heb natuurlijk wel gesprekken met hem gevoerd over wat we hebben meegemaakt. Vooral om te checken of ik me dingen wel correct herinnerde.''