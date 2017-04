Ilja Gort: De Italiaanse wijn reflecteert ziel van het volk

Waarom wilde u Italië aan de kijker laten zien?

,,Ik wilde aanvankelijk voor dit programma naar Japan toe. Zanger Sting nodigde mij onlangs uit om naar zijn wijngoed in Italië Toscane te komen. Hij geeft daar een keer per jaar een privéconcert voor vrienden. Toen zag ik Italië voor het eerst écht goed en werd op slag verliefd. Ik heb meteen naar de AVROTROS gebeld en gezegd: ik ga helemaal niet naar Japan. Ik lijk wel gek, Italië is zo verschrikkelijk mooi. Dat vonden ze goed.”

Was u er nooit geweest?

,,Nooit op de juiste plekken. Je kunt het vergelijken met als je getrouwd bent en je wordt ineens verliefd op de zus van je vrouw. Die ken je al heel lang en dan ineens besef je hoe mooi ze eigenlijk is. Toscane bijvoorbeeld is echt magic. Eigenlijk té mooi.”

Hoe kwam u tot de pareltjes in deze reeks?

,,Ik wilde iets meer doen dan alleen wijn. Ik wilde aan de hand van de keuken een beetje het karakter van de Italiaan zien te ontbloten. We werken met thema’s: geduld, la dolce vita, tijd en familie. We boften met het thema geduld in de eerste aflevering. We gingen bij de oudste mens ter wereld op bezoek, Emma Morano. Zij is recent heengegaan, maar niet in de knop gebroken. Ze is 117 jaar geworden en dan mag je wel spreken van geduld.”

Hoe vond u die ontmoeting?

,,Indrukwekkend. Een vrouw die geboren werd toen Napoleon net zijn paard op stal had gezet. Een levende geschiedenis. We namen afscheid van Emma Morano en ik zag op de trap boven haar huisje een vrouw staan die ook niet meer de jongste was. Ze stond daar als 94-jarige nog heel kwiek over een hekje geleund. We zijn gaan filmen. Ik vroeg haar wat ze er van vond dat iedereen bij Emma op bezoek gaat en haar huis voorbijgaat. Ze zei: ,,Ach, mijn tijd komt nog wel”. Ontzettend grappig.”

Ook zien we vanavond het mysterie rond de truffel.

,,De truffel is ook zo’n raar ding, een ondergrondse paddenstoel. Heel lekker, maar je kunt hem niet kweken. Ik heb nadat ik bij de truffelboer ben geweest een beetje rondgereden met die truffel in mijn zak. Overal waar ik kwam en die truffel liet zien, schoot iedereen meteen overeind. Ze waren zo onder de indruk. Alsof het een grote diamant was. “

Had u vooroordelen rond Italiaanse wijn?

,,Ik kende de wijn eigenlijk niet zo goed. Er zijn grote verschillen met Franse wijnen, maar het is ontzettend lekker. Ik drink het nu ook thuis in Frankrijk.”

U gaat een beetje vreemd...

,,Dat is gek, maar wel waar. Het wordt natuurlijk op dezelfde manier gemaakt als de Franse. Maar het zijn andere druivenrassen, andere grond en op een of andere manier is die wijn wat stoerder. Het lijkt verdomd veel op het karakter van de Italianen zelf: wat guller en robuuster. Ik heb het idee dat de Italiaanse wijn de ziel van het volk reflecteert.”