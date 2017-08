Inge maakt sierlijke snoekduik en Frans eert zijn jarige moeder

Inge maakt sierlijke duik

Meervoudig zwemkampioene Inge de Bruijn is lekker aan het chillen in Zuid-Frankrijk en natuurlijk roept ook daar het water. 'Inkie' dook vanaf een jacht best sierlijk de zee in en dat moment werd door een vooralsnog onbekend persoon vereeuwigd. Hoe Inge in het water belandde laat ze haar volgers helaas niet weten.

While in Cannes. Duikje nemen 🌊#iledelerins #cotedazur #iledesaintemarguerite #cannes #frenchriviera Een foto die is geplaatst door null (@) op 15 Aug 2017 om 3:13 PDT

Frans feliciteert moeder

Frans Bauer staat vandaag liefdevol stil bij de verjaardag van zijn 73-jairge moeder Wies. ,,Wat hou ik toch van haar, hoop dat we nog heel wat jaren van onze lieve schat mogen genieten'', schrijft de zanger bij een foto waarop hij en zijn moeder staat. Chris (70), de vader van Frans, overleed in januari 2015.

Vandaag is mijn Moeder 71!! Hiep hiep hoera!!! Wat hou ik toch van haar, hoop dat we nog heel wat jaren van onze lieve schat mogen genieten!! Een foto die is geplaatst door null (@) op 15 Aug 2017 om 0:55 PDT

Slapende Xander gesnapt

Xander de Buisonjé viel vandaag spontaan in slaap op een ligbedje en zijn echtgenote Sophie kon het niet laten manlief zo te fotograferen. Wat er op de borst van de rustende zanger ligt is niet helemaal duidelijk. Vermoedelijk gaat het om een flesje bellenblaas van hun kids.

Gesnapt! 😉 Een foto die is geplaatst door null (@) op 15 Aug 2017 om 7:23 PDT

Thomas omhelst zoontje

Thomas Berge, echte naam Chiel Ottink, heeft zijn zoontje Jack de verrassing van zijn leven gegeven in St. Tropez. De kleine James, die in de Franse mondaine badplaats vakantie viert met zijn moeder Myrthe Mylius en haar vriend de Duitse polospeler Sebastian Schneberger, zag plots zijn vader staan. Blijkbaar zijn de verhoudingen tussen Thomas en zijn ex weer helemaal oké, want de zanger nam zijn vriendin Cassidy Roeks mee.

Wat een dankbaar en onvergetelijk moment in St Tropez.. Jack wist niet dat @cassidyroeks en ik op bezoek kwamen, en dit was echt een verassing voor hem ♥️ Dankjewel @myrthemyliusofficial en @nocherospolo voor de gezellige dagen 161 Likes, 22 Comments - THOMAS BERGE (@thomasbergeofficial) on Instagram: "Wat een dankbaar en onvergetelijk moment in St Tropez.. Jack wist niet dat @cassidyroeks en ik op..."

Limo voor de familie Govaert

Krezipzangeres Jacqueline Govaert is alweer 17,5 jaar samen met haar Ivo. Samen met hun kinderen Billie en Sis werd dat heuglijke feit gevierd met pizza, bier en limonade.

❤️Vandaag 17,5 jaar verkering met die knappe op links. Feest met pizza, bier en limonade bij de Oerkap ❤️ Een foto die is geplaatst door null (@) op 14 Aug 2017 om 12:17 PDT

Arts ode aan Elvis

Art Rooijakkers beleefde een bijzonder momentje toen hij het boek Elvis & Ik. Het gaat om odes aan The King waaraan Art maar wat graag meewerkte. ,,Wow, daar ligt 'ie!'', kirt de vader van twee.

Wow, daar ligt ie! De bundel Elvis&Ik. Odes aan The King, onder mijn redactie. Toch wel bijzonder. #trots #outnow #indebetereboekhandel #elvispresley Een foto die is geplaatst door null (@) op 14 Aug 2017 om 22:41 PDT

'Lang zal die Levi'

Jochem van Gelder viert vandaag de verjaardag van zijn zoon Levi, die 22 kaarsjes mag uitblazen. Levi is volgend zijn vader het stralende middelpunt tijdens een wandeling door een bos.

Vandaag nóg meer het stralende middelpunt. Lang zal die Levi !!! 22 jaar alweer. 👍🎂😘📸 Een foto die is geplaatst door null (@) op 15 Aug 2017 om 1:13 PDT

Nicolette is sexy Sneeuwwitje

Nicolette van Dam heeft er nooit een geheim van gemaakt dat ze diehard Disney-fan is. Haar 33ste verjaardag gisteren werd dan ook in stijl gevierd, compleet met Sneeuwwitjepakje voor haar (een ietwat pikante versie met decolleté) en haar meisjes Lola-Lily (5) en Kiki-Kate (3). En dan is de blonde presentatrice ook nog eens op een magische locatie: het gezin Van Dam viert vakantie op Necker Island, een stukje paradijs van de Britse maageilanden nabij Puerto Rico.

Birthday kisses all over! 🎈#bdaygirl #33yrs Een foto die is geplaatst door null (@) op 14 Aug 2017 om 7:30 PDT

Disney party met mijn Sneeuwitjes! Mijn verjaardag kan niet meer stuk... ❤️ #snowwhite Een foto die is geplaatst door null (@) op 14 Aug 2017 om 14:05 PDT

Happy bday to the love of my life! ❤️ @nicolettevandam1 ⛵️🎉💃 Een foto die is geplaatst door null (@) op 14 Aug 2017 om 9:04 PDT

Regilio in de Maasstad

Voormalig bokser Regilio Tuur heeft er een stapavondje in Rotterdam opzitten. Hij nam een onbekende blonde dame op hoge hakken mee 'clubbing'. Regilio zelf ging van top tot teen gekleed in zwart.

"About last night in Rotterdam"....(((R))) #clubbing #Rotterdam #lastnight Een foto die is geplaatst door null (@) op 14 Aug 2017 om 9:42 PDT

André en Johnny helpen vluchtelingen

André Hazes is naar Lesbos afgereisd om daar vluchtelingen te helpen. Samen met Johnny de Mol sprak hij met een groepje ontheemde jongeren, van wie de zanger er naar eigen zeggen één 'super blij' maakte. ,,En wij gaan zijn vrienden hier blij maken. Ik slaap met een heel gerust hart'', luidt de update vanuit Griekenland.