Ingeoliede Henry Schut showt sixpack en Josje stelt nieuwe liefde voor

René ontmoet Tom Jones

Jan en Monique des Bouvrie en Natasja en René Froger hebben vandaag hun goede vriend, superster Tom Jones, weer eens in de armen gesloten. Dat levert best een aardig kiekje op, maar iemand verbaast zich vooral over het rode hoofd van René. ,,Een binnenbrandje gehad?''

Warm evening with friends and legend @realsirtomjones #juanlespins #goldenvoice #livelife Een foto die is geplaatst door null (@) op 18 Jul 2017 om 8:46 PDT

Everon duikt op

Sinds GTST-soapie Everon Jackson Hooi uit de kast is, mag iedereen weten hoe gelukkig hij is met zijn vriend. De mannen zijn momenteel op vakantie in Palaiokastritsa (Griekenland) en daar is het zo te zien goed toeven.

#nooitmeernaarhuis Een foto die is geplaatst door null (@) op 18 Jul 2017 om 10:45 PDT

Familytime voor Max

Echt veel ziet Formule 1-coureur Max Verstappen (19) zijn een jaar jongere zus Victoria niet, maar vandaag sloten de twee elkaar toch weer eens in de armen. Familytime, aldus de racer.

Family time 👊👍🚤 Een foto die is geplaatst door null (@) op 18 Jul 2017 om 12:40 PDT

Caroline weer aan de slag

Caroline Tensen toont trots wat haar ietwat voorspelbare en gebruikelijke looks zijn voor een nieuwe reeks 1 tegen 100. Natuurlijk worden alle mooimakers, zoals Fred van Leer en Leco van Zadelhoff, nog even genoemd in het bijschrift.

Nicolette blaast op hete mossel

Nicolette Kluijver is vanavond neergestreken in Scheveningen om een pannetje mosselen naar binnen te werken. Die waren, omdat de presentatrice best sexy op één van de zilte zeevruchten blaast, waarschijnlijk een tikkeltje heet.

🥂 Een foto die is geplaatst door null (@) op 18 Jul 2017 om 9:40 PDT

Schattig

Realityster en aanstormend zangeres Bibi Breijman komt met een wel heel schattige foto waarop te zien is hoe ze poseert met twee chocoladebruine labradorpups.

Morning puppy's 🐾✨ #haveagoodday#dog#doggies#puppy#labrador#baby#dogs#chocolate#cute Een foto die is geplaatst door null (@) op 18 Jul 2017 om 0:54 PDT

Doutzen maar dan minder perfect

Als na een drukke dag de kinderen naar bed zijn is het tijd voor een lekker wijntje, benadrukt Doutzen Kroes bij een huiselijk aandoende foto. Volgens het supermodel is het ook wel eens lekker om niet zo 'social perfect' te zijn. Ze roept haar volgers dan ook op om ook eens een normale foto van zichzelf te posten. Geïnspireerd? De Insta-hashtag is #natureliswelzolekker.

When the kids are finally asleep and you need a glass of wine… Het leven is niet altijd zo picture perfect zoals we op social laten zien :) Post jij ook eens de ongefilterde, alledaagse kant van jezelf?! #natureliswelzolekker Een foto die is geplaatst door null (@) op 18 Jul 2017 om 11:01 PDT

Guido doet het bij Patty

Acteur Guido Spek heeft niemand minder dan Patty Brard en haar man Antoine met een bezoekje vereerd op Ibiza waar het stel een tweede huis heeft. Natuurlijk mocht Guido ook even het zwembad - en het watermeloenluchtbed- uitproberen, zo blijkt uit een filmpje dat Brard op sociale media zette.

Hebben jullie niets beter te doen....nee eigenlijk niet! #summer17 #holidays #ibiza #pool @guidospek Een foto die is geplaatst door null (@) op 18 Jul 2017 om 7:56 PDT

Nieuwe liefde voor Josje

Het gerucht ging al wat langer, maar nu komt voormalig K3-zangeres Josje Huisman (31) met een soort bevestiging op de proppen. In een ultrakort filmpje stelt ze een nieuwe liefde voor. Het gaat volgens het Vlaamse blad Dag Allemaal om de 26-jarige Amsterdammer Cle Gyimah. Hij is onder meer dj, art director en ontwerper. De zangeres heeft een veelbesproken liefdesleven. Zo kreeg haar relatie met Gert Verhulst veel aandacht, vooral omdat de Studio 100-baas eerder het bed deelde met Josje's K3-collega Karen Damen. Josje had ook relaties met onder anderen Levi van Kempen en Johnny de Mol.

❤ Een foto die is geplaatst door null (@) op 18 Jul 2017 om 1:14 PDT

Henry's sixpack

Presentatoren Henry Schut en Maxim Hartman zijn al maanden keihard aan het trainen voor een fotoshoot in fitnessmagazine Men's Health. Het eindresultaat van hun uitdaging hielden de twee spierbundels al een tijdje geheim, maar vanavond kwamen ze toch met wat interessante sixpackkiekjes op de proppen.

Maan poseert in badpak

Zangeres Maan is met vriendinnen gaan chillen in het zwembad van hotel-bar W Amsterdam aan de Spuistraat aldaar. De al best bruine girls lieten zich natuurlijk fotograferen in de pool met fraai uitzicht op het centrum van de stad.

GIRLS GIRLS GIRLS 👙 Een foto die is geplaatst door null (@) op 18 Jul 2017 om 9:34 PDT

Claudia's leesbrilporno

Cabaretière Claudia de Breij (42) zag het tot de dag vandaag allemaal nog redelijk scherp, maar die tijd is voorbij. De Breij is aan de leesbril, maar erg vindt ze dat niet. Volgens Claudia zien Geer en Goor er namelijk met een bril op ook nog intellectueel uit. Vol trots showt ze haar volgers dus de nieuwe bril met als onderschrift 'leesbrilporno'.

Zien jullie iets aan mij? Eerlijk zeggen. Het is niet dat ik het anders niet zie hoor, wat ik schrijf. Maar gewoon dat ik het bij Gordon en Gerard Joling ook altijd zo intellectueel vind staan. Okee. Het is wel dat ik het anders niet zie. #leesbrilporn Een foto die is geplaatst door null (@) op 18 Jul 2017 om 4:04 PDT

Even geen kleedkamer

Tijdens de tv-programma's die Froukje de Both presenteert moet ze soms even wachten maar dat gebeurt lang niet altijd in een nette kleedkamer die van alle gemakken is voorzien. Vandaag zat ze in een schuur tussen de tuinslangen en bezemstelen. Erg? Welnee! ,,I love my job'', aldus Froukje.

Niks sjieke trailer, ik zit tussen de opnames door gewoon in de schuur te wachten tussen de tuinslangen en de bezemstelen #glamourouslife #tvhost #lovemyjob Een foto die is geplaatst door null (@) op 18 Jul 2017 om 5:29 PDT

Nieuwe levensfase voor Maik

De Nederlandse stylist Maik de Boer (56) meldt vanuit zijn tweede huis in Barcelona dat hij een nieuw hulpmiddel heeft aangeschaft: een boodschappenwagentje. Volgens Maik is er met deze aankoop een nieuw tijdperk aangebroken.

Ja het is zo ver........ Een foto die is geplaatst door null (@) op 18 Jul 2017 om 0:22 PDT

Zoontje Doutzen zwemt af

DJ Sunnery James en zijn echtgenote Doutzen Kroes zijn supertrots op hun zoontje Phyllon, die vandaag een zwemdiploma heeft behaald. Het stel heeft ook nog een dochtertje: Mylenna (2).

So proud of my boy! 🏅🏊🏽 Een foto die is geplaatst door null (@) op 18 Jul 2017 om 0:53 PDT

Hanna zonder arm

Feuten-actrice en It Takes Two-amateurzangeres Hanna Verboom (34) spat normaalgesproken van het scherm, maar deze zwembadfoto is volgens haar toch minder geslaagd omdat het net lijkt of haar rechterarm ontbreekt.

@pitbomans_ stole this moment as well as my right arm 🙋 Een foto die is geplaatst door null (@) op 18 Jul 2017 om 6:47 PDT

Paulien maar dan anders

Paulien Huizinga (46) denkt weemoedig terug aan 1991: het jaar dat ze tweede werd bij de Miss Universe-verkiezingen. ,,A long time ago in a galaxy far far away'', mijmert Paulien bij een terug-in-de-tijdkiekje.

A long time ago in a galaxy far far away. Vegas 1991. #missuniverse #lasvegas #firstrunnerup Een foto die is geplaatst door null (@) op 18 Jul 2017 om 1:24 PDT

Antoin verbaast zich

RTL-nieuwslezer Antoin Peeters (42) dacht dat hij in Dordrecht in een relatief rustige buurt woont, maar dat blijkt bij nader inzien dus niet het geval. Dichtbij waar Antoin woont brandde een geparkeerde auto bijna volledig af. ,,Komt het toch nog eens dichtbij'', aldus Antoin die met een knipoog vermoedt dat het hier om een parkeerprobleem gaat.

Wat woon ik toch in een lekker rustig buurtje! #komthettochineensdichtbij #Dordrecht #parkeerprobleem Een foto die is geplaatst door null (@) op 17 Jul 2017 om 23:50 PDT

Eindelijk haar eigen nieuwe site

Actrice Angela Schijf vindt dat ze met haar splinternieuwe persoonlijke website 'eindelijk volwassen' is geworden. De site angelaschijf.nl gaat volgens de in België wonende actrice binnenkort online. ,,Echt waar'', benadrukt Angela voor de volledigheid.

Eindelijk volwassen #binnenkort #online #website #heuswaar #angelaschijf.nl @jenneferhessels Een foto die is geplaatst door null (@) op 18 Jul 2017 om 3:55 PDT

Nick pakt qualitytime

De Volendamse zanger Nick Schilder en zijn muzikale wederhelft Simon zijn druk bezig met een nieuw album. Tussen alle studiosessies door vindt hij gelukkig nog tijd om wat qualitytime door te brengen met zijn echtgenote Kirsten. Even snel een lunch en weer door, glundert Schilder.

Even een snelle lunch en weer doorrr.. 🍽 👫 #mooiweerweer Een foto die is geplaatst door null (@) op 18 Jul 2017 om 4:49 PDT

Even zonder de kinderen

Angela Groothuizen en haar man genieten nog steeds op Fire Island voor de kust van New York. Hun dochters Nona en Lola zijn vandaag niet altijd bij het stel. Volgens Angela zijn die de Big Apple aan het verkennen. Dus, zo benadrukt de voormalige Dolly Dot, hebben zij en haar man het rijk alleen.

Onze meisjes @lolasalome @nonatijger zijn naar #nyc en #fireisland is van ons alleen... #omtejankenzomooi Een foto die is geplaatst door null (@) op 17 Jul 2017 om 16:04 PDT

Birgit viert trouwdag 9

Actrice Birgit Schuurman en regisseur Arne Toonen zijn vandaag op de kop af 9 jaar gelukkig getrouwd. Hoe de twee dat vieren, is niet bekend. Hoe dan ook staan ze met een kleurrijke trouwfoto nog even stil bij het welgemeende jawoord.

9 years ago I said "I do" Still doing it! @arnetoonen ❤️ Een foto die is geplaatst door null (@) op 18 Jul 2017 om 1:35 PDT

Tatjana laat het breed hangen

Tatjana woont alweer geruime tijd met haar schatrijke partner Lex van Hessen in Monaco en in de glossy Beaumonde laat Kees uit Flodder ons zien dat ze daar weinig te klagen heeft. Ze poseert bevallig bij een knalpaarse Rolls Royce. Haar volgers vinden de bolide maar niks. ,,Jij ben mooier'', reageert iemand.

#rollsroycemonaco Thanks to my dear friends ANDRES AND JEAN !! Een foto die is geplaatst door null (@) op 18 Jul 2017 om 3:10 PDT

Amara's hangplek

Weervrouw Amara Onwuka wordt steeds actiever op sociale media en trakteert haar volgers om de haverklap op best leuke kiekjes die een indruk geven van haar leven buiten de schijnwerpers. Zo ook vandaag. Te zien: Amara in een hangmat. Haar favoriet hangplek.

Mijn favoriete #hangplek 💛 #hammock #hangmat #hammocklife #hammocktime #hammocklove #chillin Een foto die is geplaatst door null (@) op 18 Jul 2017 om 3:15 PDT

Kimberley zoekt verkoeling

Actrice Kimberley Klaver zoekt vandaag verkoeling op het strand van Noordwijk. Dat doet ze niet alleen met het frisse zeewater, maar ook met een zonnescherm voor de schaduw en natuurlijk een glaasje rosé.

Beach Break☀️⛱😃 #Noordwijk #summer #swim #surf #chill 🏄‍♀️😎 Een foto die is geplaatst door null (@) op 18 Jul 2017 om 5:38 PDT

Rick blikt weemoedig terug

Voormalig nieuwslezer Rik van de Westelaken (1971) haalt herinneringen op aan heel, heel lang geleden met een foto van toen hij als 8-jarige jongetje op het punt stond een golf in te duiken. En dat weet hij nog als de dag van gisteren.

Ik was 8, op vakantie in Frankrijk en sta op het punt in een golf te duiken. Ik weet het nog als gisteren... #flashback #foroldtimessake #throwbacktuesday Een foto die is geplaatst door null (@) op 18 Jul 2017 om 3:41 PDT

Met de voetjes in het zand

Musicalacteur Tommie Christiaan is neergestreken op het strand van Miami en daar zou hij het liefste elke dag wakker willen worden.

Zo wil ik elke dag wel wakker worden 😎🌴☀ #morningdive #miami #southbeach #onyourfeet @onyourfeetnl Een foto die is geplaatst door null (@) op 18 Jul 2017 om 6:02 PDT

Bas ligt weer eens in een deuk

Bas Smit, de echtgenoot van Nicolette van Dam, houdt wel van foute humor en hij post dan ook met zekere regelmaat maffe filmpjes die hij op internet vindt. Ook vandaag ligt Bas weer in een deuk om een videootje met ietwat voorspelbare afloop.