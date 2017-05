Is Netflix het Paard van Troje voor Cannes?

De angst zit er goed in nu dit jaar twee titels van deze abonneezender in het prestigieuze competitieprogramma zijn opgenomen. Probleem: beide titels worden niet in de bioscoop vertoond. Een Vlaamse filmjournalist foeterde al: ,,Als dit de trend wordt in Cannes kan ik binnenkort het festival thuis vanaf de bank gaan volgen.’’

Thuis kijken

De verwachtingen van de beide Netflix-titels zijn hooggespannen. De lat in Cannes om tot de competitie toegelaten te worden ligt heel hoog. Okja (van de Zuid-Koreaanse regisseur Bong Joon-ho over een zeldzaam dier dat dreigt uit te sterven) en The Meyerowitz (een familiedrama met onder anderen Emma Thompson, Adam Sandler en Ben Stiller) spreken daarom nu al tot de verbeelding.

Het boegeroep van de filmgemeenschap zal oorverdovend zijn als een van deze Netflix-titels de Gouden Palm wint. Andere streamingsdiensten zoals Amazon zijn ook in Cannes van de partij met competitiefilms. Maar die producties – Wonderstruck van Todd Haynes en You Were Never Really Here van Lynne Ramsay met Joaquin Phoenix – gaan wel eerst de bioscoop in.