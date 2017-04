Ivanka Trump trendsetter met ongelijke blingblingbellen

Guardians of Galaxy 2 zet openingsrecord 2017

17:11 De nieuwe Marvel-film Guardians of the Galaxy Vol. 2 heeft in Nederland een nieuw record voor de beste openingsdag van 2017. Het vervolg op de hit uit 2014 bracht donderdag 420.000 euro op, ruim 100.000 euro meer dan recordhouder Beauty and the Beast. Dat heeft distributeur Disney bekendgemaakt. Bijna een kwart van de bezoekers zag de film in een Imax-zaal.