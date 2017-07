Jackass-ster Steve-O onder het mes na extreme stunt

De 43-jarige thrillseeker, die eigenlijk Stephen Glover heet, kondigde recent aan dat hij bezig is met opnames van een nieuwe stuntshow. De capriolen die hij daarin uit zal halen zijn zo extreem dat Jackass erbij in het niet valt, zo stelde hij daarbij. In Jackass koorddanste hij onder meer met een kip in zijn ondergoed over een vijver met alligators.



Voor de nieuw show maakte Steve-O 'sneeuwengelen', zoals kinderen dat in de sneeuw doen door al liggend hun armen en benen te bewegen. Steve deed dat alleen in een explosieve brandstof. Dat leverde hem nare brandwonden op. Voor het weekend deelde hij op Instagram al foto's waarop te zien was dat de huid op zijn bovenarmen deels was weg geschroeid en zijn onderarmen onder de blaren zaten.



Zondag meldde hij dat tijdens het weekend de pijn zo erg was geworden dat hij terugging naar het ziekenhuis. De artsen besloten hem meteen te opereren. Daarbij moest zoveel huid verwijderd worden, dat hij de transplantaties onderging. Volgens Steve werd daarbij de huid van zeven overleden donors gebruikt. Hij spreekt zijn dankbaarheid uit voor hun bijdrage en ziet een positieve kant aan zijn opname. ,,Ik heb eindelijk antwoord op de vraag die mij het vaakst is gesteld: welke stunt deed het meest pijn?"