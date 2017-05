Jan Terlouw schrijft Boekenweek-essay 2018

Een breed toegankelijk essay kan daarbij helpen, denkt de schrijver en oud-politicus die zijn werkende leven begon als natuurkundige. Als schrijver maakte hij furore met onder meer Koning van Katoren (1971), Oorlogswinter (1972) en Briefgeheim (1973).



Bij zijn 85ste verjaardag vorig jaar verschenen twee titels over het klimaat. Via de televisie ontroerde hij velen met een verhaal over het gebrek aan vertrouwen in de samenleving (het verdwijnen van 'het touwtje uit de brievenbus') en zijn zorgen om de natuur. Verslaggeefster Laura Cuijpers schreef een reactie op Terlouw's optreden, waarna zij met de auteur in gesprek mocht in het Hedon in Zwolle.