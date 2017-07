Jan Terlouw wil blijven praten

Actualiteitenprogramma EenVandaag gaat deze zomer op pad in een oude Eend met iemand die afgelopen jaar in het nieuws is geweest. Vanavond stapt verslaggever Marc Schrikkema in met oud-politicus en schrijver Jan Terlouw, die zelf aan het stuur wil zitten.

Jullie rijden naar een plek die Terlouw heeft gekozen aan de IJssel en gaan er picknicken. Ideaal om tot filosofische gesprekken te komen.

,,Het zijn inderdaad langere diepgaande gesprekken die verdergaan dan het vluchtige nieuws wat vandaag voorbij komt. Je kunt meer de diepte in. Maar er zijn ook lichte onderwerpen. Dat is ontzettend leuk om te doen. Je kan meer van een persoon laten zien, want bij een normale reportage die ik doe, interview ik altijd meerdere mensen. Daar is in de zomer ook tijd voor, want het is zeker qua politiek nieuws rustig.”

Waarom is Jan Terlouw een goede kandidaat voor deze zomerserie?

,,Het leuke van hem is dat hij sowieso altijd van zich laat horen. Terlouw is inmiddels 85 jaar, maar hij is nog enorm betrokken bij sociaal-maatschappelijke thema’s. Natuurlijk staat zijn prachtige pleidooi in De Wereld Draait Door nog in ons geheugen gegrift. Daarop is ontzettend veel gereageerd, waaruit bleek dat wat hij zei heel veel mensen op één of andere manier raakte. Dat is interessant. Waarom is dat dan?”

En daar spreken jullie dus ook over. Het touwtje uit de brievenbus bijvoorbeeld.

,,Vertrouwen, daar staat dat touwtje uit de brievenbus voor. Terlouw vindt het ontzettend belangrijk dat dit weer terugkomt in de samenleving. Niet alleen het vertrouwen in elkaar, ook het vertrouwen in de overheid en het vertrouwen van de overheid in de burger. Volgens hem zijn mensen door sociale media zo individualistisch en zelfvoorzienend geworden, dat je elkaar eigenlijk niet meer nodig lijkt te hebben. Hij heeft een hele mooie uitspraak: ,,Niemand leent tegenwoordig meer een kopje melk bij de buren. Iedereen heeft een koelkast.’’ Een gesprek vindt hij veel inspirerender. Zo kun je elkaar voeden en kom je op ideeën.’’

Hoe zit het met Terlouws eigen vertrouwen in de mens?

,,Hij heeft ontzettend veel vertrouwen in jongeren, want die zien wat er nu allemaal gebeurt in de wereld, bijvoorbeeld rond de klimaatdiscussie. Zij willen er op een goede manier iets aan veranderen. Ook zegt hij dat we in een tijdperk leven waarin we alles zeker willen weten. Maar als je alles zeker weet, is de vraag weg en dan is het einde discussie. Als je durft te twijfelen blijf je erover praten. Dan heb je dialoog en is er vooruitgang. Hij zegt daarover: ,,Dat is de schoonheid van het mysterie”.’’

Welke vraag wilde je zeker aan hem stellen?

,,Of hij op zijn 85e nooit denkt: nu hou ik eens mijn mond en trek mij terug. Hij antwoordde:,, Dat kan ik gewoon niet. Ik zie al die dingen.’’ Hij had ook veel brillen bij zich tijdens het interview. Want zijn ogen zijn niet goed meer. Zijn vrouw moet hem helpen om de dingen echt letterlijk te zien. Maar al die andere dingen die spelen in de maatschappij ziet hij dus wel. Hij vindt het belangrijk om zich daarover uit te spreken.”

Wat komen we te weten over Jan Terlouw wat we nog niet wisten?

,,We rijden op een gegeven moment langs de IJssel waar hij in de buurt woont. Dan vertelt hij ook dat dát zijn echte thuis is. Hij is altijd een dorpsjongen gebleven. De rivier is ook een symbool van het leven, vindt hij. Die brengt de wereld bij je. Daar wordt hij gelukkig van.”