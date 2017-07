Jennifer Lawrence onwel tijdens bizar broadwaystuk

Eerder schreef The Hollywood Reporter dat meerdere mensen al zijn flauwgevallen, hebben overgegeven of ruzie met elkaar hebben gemaakt bij het zien van het stuk. Gisteren leek dus ook La Lawrence ten prooi te vallen aan de bewerking van het boek van George Orwell.

Een vriendin van Jennifer die met The New York Post sprak, beweert echter dat haar toestand niets te maken had met de inhoud van het stuk. Ze zou een virus te pakken hebben gekregen nadat ze met haar neefjes was opgetrokken.

In het toneelstuk komen verschillende heftige martelingsscènes voor. Verder bestaan de special effects onder meer uit zwaailichten, drilboorgeluiden en momenten waarop het in het hele theater onverwacht donker wordt. Actrice Olivia Wilde heeft een hoofdrol in 1984. De acteurs zijn er tot nu toe ook niet zonder kleerscheuren vanaf gekomen; Olivia twitterde vorige maand dat ze tijdens het spelen haar lip open had gespleten en haar tegenspeler Tom Sturridge een gebroken neus had bezorgd. De actrice brak tijdens de try-outs al haar stuitje.