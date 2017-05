Jessica Chastain: Veel te weinig films over heldhaftige vrouwen

De tweevoudig Oscargenomineerde actrice (voor The Help en Zero Dark Thirty) aarzelde geen moment toen zij de kans kreeg om Antonina Zabinski te spelen. Als beheerster van de dierentuin in Warschau wisten deze vrouw en haar echtgenoot Jan onder de neus van de nazi’s honderden Joden uit het getto te loodsen. Haar levensverhaal raakte Chastain diep in haar ziel.



In Warschau, waar zij de volgende dag mee zal lopen in de Internationale Vrouwenmars, legt zij uit waarom. ,,Over de Tweede Wereldoorlog zijn heel veel films gemaakt, maar vooral vanuit het standpunt van de man. Dat leverde meestal masculiene gewelddadige verhalen op, waar de liefde voor de mensheid vaak ver te zoeken was. Deze film gaat vooral over medemenselijkheid en toont aan dat – zoals Martin Luther King het ooit verwoordde – alleen met liefde haat overwonnen kan worden.’’