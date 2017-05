Jim Bakkum speelt Emilio Estefan

InterviewJim Bakkum (29) heeft een hoofdrol te pakken in On Your Feet, de musical over het veelbewogen leven van Gloria en Emilio Estefan. De zanger/acteur speelt Emilio, de echtgenoot en producer.

Jim heeft net weer voet aan de grond gezet in Nederland. De zanger/acteur is net terug van een dagje fotoshoot op Ibiza. Daarvoor genoot hij van een weekje vakantie in Zeeland met zijn vrouw Bettina Holwerda en de kinderen Lux (4) en Posy (2). ,,Het was even heerlijk na die drukke periode. En we hadden nog mooi weer ook.”

Ze komen er weer aan, de druktes. Je speelt in een nieuwe film Huisvrouwen Bestaan Niet en hebt de hoofdrol te pakken in On Your Feet.

Bakkum: ,,Terwijl ik in eerste instantie dacht dat ik die niet kon doen. Musicals, theater, dat vergt veel van je gezin en sociale leven. Ik dacht dat het niet zou passen. Aan de eerste auditierondes heb ik dan ook niet meegedaan. Later werd ik weer gebeld of ik toch auditie wilde doen.”

Waarom ging je toen wel?

,,Omdat ik de rol kon verdelen. Dus vier voorstellingen per week en niet zeven.”

Je hebt in zeven musicals gestaan, waarom dan auditie doen?

,,Normaal word ik inderdaad wel gevraagd, echt een luxe, maar dit is een Amerikaanse productie. Zij willen de acteurs gewoon zelf zien, of je nu Jim, Chantal of weet ik veel heet. Vajèn (van den Bosch, zijn tegenspeelster die Gloria speelt;. red.). heeft echt heel veel audities gedaan. Ik had geluk, want ik hoefde maar drie keer en ik voelde al snel dat het de goede kant op ging. Wat ik wel eng vond was het dansje dat ik middenin de groep moest doen. Binnen twintig minuten even een choreo aanleren, nou, dat kan ik niet zo snel, hoor. Ik scheet in m’n broek. Maar gelukkig is Emilio geen dansrol.”

Je kreeg de rol...

,,Daar prijs ik mezelf heel gelukkig mee, zeker als je bedenkt dat Gloria en Emilio hun goedkeuring hebben gegeven aan deze cast. Dat geeft een boost. En we gaan ze straks ook nog eens ontmoeten bij de repetities. Het is een eer dat ik Emilio mag spelen. Zoveel hits op zijn naam, zoveel grammy’s gewonnen. Een icoon in de muziekwereld. Maar ook wel een beetje griezelig dat ik iemand speel die nog leeft en straks gewoon in de zaal zit. Kijk, het is geen soundmixshow. We geven toch een eigen invulling aan deze voorstelling.”

Volledig scherm Jim met zijn Bettina. © ANP Kippa

En een voordeel: je kende Vajèn al.

,,Zeker, we hebben samen Musical in Concert gedaan, eerder dit jaar. Te gek dat we deze shows samen doen, maar ook even schakelen. Vajèn is tien jaar jonger. Ik zie haar echt als mijn kleine zusje. Dan is het best even raar om nu geliefden te spelen. Aan de andere kant: Vajèn heeft een oude ziel, hè. Dus dat komt goed.”

Hoe raar is het dat Gloria Estefan de grootste successen beleefde toen jij nog een peuter was?

,,Maar de hits zijn tot op de dag van vandaag bekend. Die muziek ligt me. We hebben een band van twaalf man, vijf blazers, percussie alles. Bij welk theater zie je dat nog? Deze musical heeft iets magisch. Met die hits erbij. Dr. Beat. Bad boy. Conga. De herkenbaarheid. Klonk zó lekker. Er was meteen sfeer. Na het zien van deze musical willen de mensen direct op vakantie.”

Je zingt, acteert en presenteert. Wat ben je nu eigenlijk?

,,Een artiest! Die van het ene project in het andere valt. Ik hoef niet in een hokje. Heerlijk, die combi! Ik blijf mezelf uitdagen. Deze maand mag ik weer een film doen. Er komt weer muziek aan en ik ben bezig met een kinderboek.”

Je schrijft óók nog?

,,Twaalf kinderliedjes met bijpassende verhaaltjes. Dadoe gaat het heten. De teksten zijn af, dit weekend zingen twee kinderen de liedjes in. In september komt het uit. Gaat over de belevingswereld van een peuter en wat karaktertjes om hem heen. Schrijf ik uit eigen ervaring. ”

Kom je wel toe aan je eigen kleuter en peuter?

,,Zeker, daarom sta ik straks ook geen zeven avonden in de week op het toneel. Ik hoop trouwens dat Lux een keertje kan komen kijken. Hij is dan bijna vijf. Benieuwd of hij hetkan volhouden.”

Over volhouden gesproken, is je sixpack uit Onze jongens nog intact?

,,Mwoah. Als je echt een sixpack wilt houden, moet je op bijna niks leven. Daar heb ik geen zin in. Het leven is veel te leuk om alleen maar op het eten te letten. In de winter laat ik die strakke schema’s wat los. Daar begin ik in maart dan weer mee richting de zomer, al moet ik zeggen dat dat in Zeeland ook niet erg gelukt is. Het leven is zoveel leuker met lekker eten.”