Jim Carrey laat eis tegen boze moeder ex vallen

De rechtszaak vindt in april van volgend jaar plaats. Brigid beweert dat Jim zijn geld en status heeft misbruikt om illegaal aan de pijnstillers te komen die Cathriona gebruikte om haar leven te beëindigen. Ook beschuldigt ze Jim ervan te hebben bijgedragen aan de mentale toestand van haar dochter, omdat hij verschillende soa's op haar zou hebben overgedragen, om vervolgens te beweren dat zij die van een andere man had gekregen.

Jim ontkent alle betrokkenheid bij de dood van de jonge vrouw, met wie hij tot vlak voor haar dood een relatie had. Jim was één van de kistdragers bij de uitvaart van Cathriona. Pas later begonnen de beschuldigingen tussen haar familie en de komiek. Jim houdt vol dat zijn ex met zowel haar moeder als haar echtgenoot al jaren amper contact had.