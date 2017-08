Jochem ergert zich aan schaamhaar en vriend Carlo rekent af met meeëters

Vriend Carlo rekent af met zwarte puntjes

Herald, de levenspartner van Carlo Boszhard, heeft zichzelf getrakteerd op een zwart gezichtsmasker dat goed zou moeten werken tegen storende meeëtertjes in het gelaat. Volgens Herald lijkt hij door de schoonheidsbehandeling enigszins op hun 'poezenkind'.

Tanjana's selfiedemonstratie

Tatjana Simic toont ons in een ultrakort filmpje hoe ze selfies maakt. Dat is te zien in de spiegelende pilotenbrilglazen van 'Kees' uit Flodder. Tatjana woont al geruime tijd met haar gefortuneerde vriend Lex van Hessen in Monaco. Van Hessen heeft ook nog een riant optrekje op Hawaii.

Ferry is tevreden

Soapacteur Ferry Doedens is met zijn spierbundels neergestreken in het zonovergoten Portugese waterpark Aquashow en daar is het volgens hem bij 29 graden Celsius goed uit te houden. Volgens Doedens is het er zó fijn dat hij zich gelijk maar een tevreden klant noemt. Zijn foto kwam ook terecht op het Instagram-account van het waterpark. Of hem dat nog wat heeft opgeleverd is onbekend.

Bas geniet van gefluister

Nicolette van Dam en haar echtgenoot Bas Smit zetten momenteel even goed de bloemetjes buiten in snikheet Marbella (Spanje) en daar fluisterde de presentatrice manlief iets in het oor. ,,Hou nooit zo van gefluister, maar nu wel'', aldus Bas, zonder dat hij de woorden van zijn vrouw verklapt.

Jochems campingdrama

Cabaretier Jochem Myjer staat met zijn gezin op een camping in Noorwegen en daar is het soms behoorlijk afzien. Hij schrijft bij een fraaie foto: ,,Tip voor mezelf: ga niet douchen op de camping naast iemand die zijn schaamstreek aan het maaien is. Alsof er een zwart schaap voorbij kwam drijven. Iets met een maag en omdraaien.''

Karaty trots op gezin

Choreograaf en jurylid Dan Karaty deelt slechts sporadisch kiekjes van zijn gezin, maar vandaag komt hij met wat foto's op de proppen van zijn vrouw Natasha en de kinderen: dochtertje Quinn en zoontje Daniel. ,,Een paar lieverds hielden me tijdens deze trip gezelschap.''

