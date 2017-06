Johan Derksen afwezig op 50ste verjaardag Wilfred Genee

,,Johan schitterde door afwezigheid. Hij stuurde een paar dagen van tevoren een mailtje dat hij te druk was met verhuizen, en dat hij me wel weer zou zien'', aldus Genee vanochtend lachend op Radio Veronica. ,,Dus ik bel hem op en zeg: we werken al vijftien jaar samen, wat is dit nou weer? Maar Johan is net verhuisd naar Drenthe, en het dak blijkt niet in orde te zijn. Hij zei: ik krijg gedoe met mijn vrouw. Dus ik zei: zo leer je je vrienden wel kennen.''



Genee vertelde dat Derksen hem wel een mooie mail had gestuurd, met daarin allerlei complimenten over de 'presentator Genee'. Al schreef Derksen daar wel bij dat hij alles wat hij in de mail had gezet in de publiciteit zou ontkennen. René van der Gijp, het andere vaste gezicht aan tafel van het praatprogramma Voetbal Inside, was wel op de verjaardag van Genee.



,,Vijftig, vijftig…”, mijmerde de sportpresentator eerder op deze site over die leeftijd. ,,Toen ik jong was, zag ik vijftig als heel oud. Ik heb ook wel gezegd: wie het flikt om een Abraham in mijn tuin te zetten, zo’n pop met grijs haar en een enorme baard, heeft een probleem."