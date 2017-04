Johan Derksen mist uitzending door verkeerde slaappillen

Vervolgens heeft de bekende voetbalanalist bij thuiskomst één van de pillen ingenomen, maar wist de slaap niet te vatten. ,,Na een half uur ben ik mijn bed weer uit gegaan en heb ik er nog één genomen. Ik ben om half zeven wel wakker geworden van de wekker, heb gedoucht en vervolgens is mijn vrouw met een zombie op stap geweest. Want bij die dierenarts heb ik in de wachtkamer gezeten alsof ik niet goed wijs was. Toen ik thuis kwam ben ik met mijn kleren en schoenen nog aan in bed gaan liggen en om 14.00 uur werd ik pas wakker. Ik wist niet eens meer dat ik bij de dierenarts was geweest.''



Zijn omgeving maakte zich ondertussen flink zorgen. Zijn vrouw en Genee dachten aan een tia en René van der Gijp adviseerde hem zijn vriend en dokter Casper van Eijk even te bellen. Die dacht ook aan een tia. Derksen: ,,Dus ik leg hem uit dat ik misschien wel het verkeerde slaaptabletje heb genomen. Ik vertel hem het merk en de hoeveelheid. Toen schoot hij in de lach en zei: 'Dat meen je niet. Die schrijf ik echt zelden voor en alleen aan terminale patiënten'.''



Derksen heeft besloten vanaf nu zijn inslapertjes weer te gaan bestellen in India. En over de zware slaappillen zegt hij: ,,Die bewaar ik voor als ik een keer echt wil doorslapen.''