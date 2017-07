John Williams gaat mensen op smerige vakantieplekken redden

Verliefde Fleur trekt pas over anderhalf jaar in bij BZV-boer Herman

18:12 Het kersverse Boer zoekt Vrouw-liefdeskoppel boer Herman (25) uit Frankrijk en Brabantse Fleur Verwaaij heeft nog steeds serieuze plannen om te gaan samenwonen in Hermans boerderij in midden-Frankrijk. Maar Fleur denkt niet eerder dan in december 2018 bij haar geliefde in te zullen trekken. Sneller lukt tot haar spijt niet, omdat ze eerst haar opleiding in Nederland wil afmaken.