Jopie Parlevliet eenmalig terug op tv

De Rotterdamse diva is samen met Tante Es, het alter ego van Jörgen Raymann, in de laatste uitzending van het programma Wat vindt Nederland? op SBS te zien als teamcaptain. Dat heeft het impresariaat van Groenendijk gemeld. Normaal zitten hij en Raymann zelf in het programma als teamcaptains.

Het is de eerste maal dat Parlevliet op televisie te zien is sinds RTL besloot niet door te gaan met het programma De Jopie Parlevlietshow. De diva was daarna nog wel in het theater te zien, in de kerstshow Midden in de winternacht, die Groenendijk in december en januari speelde. De laatste uitzending van Wat vindt Nederland? is om 21.30 uur te zien bij SBS.