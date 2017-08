Kanye West eist miljoenen van verzekeraar na burn-out

Dotan krijgt lieve excuusmail van fan die hem absoluut niet herkende

1 augustus Het meisje dat gisteravond naast haar idool Dotan in het vliegtuig zat maar de 30-jarige zanger absoluut niet herkende heeft hem per e-mail haar excuses aangeboden. ,,Ik schaam me en dacht dat Dotan een band is.''