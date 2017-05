Katja doet billenkiekjes cadeau, Lieke naar de kapper met Zef

Het mannetje van Lieke

Lieke van Lexmond vond het hoog tijd om haar haren weer wat blonder te maken. De presentatrice nam plaats op een kappersstoel in poepchique Conservatorium Hotel. Op haar schoot baby Zef, die voor zijn vijf weken over een behoorlijke haardos beschikt.

Bijzonder filtertje voor Jochem

Wie dit is? Jochem van Gelder zit in een voorjaarsdipje.

Mrs. Keizer in kant

Annemarie Keizer is zwanger maar haar buikje is nog klein. Een mini babybump noemt de vrouw van Simon Keizer het. Gehuld in een witte kanten jurk liet de gelukkige blondine zich vastleggen voor een fotoshoot van Flair.

Party in huize Bauer

De billen van Katja

Dj Ferri draait door

Strak in pak en goed gekapt: soapie Ferri Somogyi is duidelijk niet gestyled als de gemiddelde dj. Rik uit GTST mocht gisteren wat plaatjes draaien bij de uitreiking van de Coiffure Awards 2017. Zijn volgers noemen hem een ware James Bond.

Rens Kroes wenst ons een 'Happy Monday'

Majorette Chantal

Nikkie is jarig

De vleugeltjes van Paris

Schreeuwende tweeling Rooijakkers

Kiki-Kate naar de peuterschool

Bronzen behaarde Ferry

Ferry Doedens is terug van vakantie en dat is te zien. De acteur en zanger nam gisteren een selfie waarop hij zijn nieuwe kleurtje toonde. Zijn volgers waren enthousiast, maar moesten niets hebben van het nieuwe gezichtshaar. ,,Niet leuk, baard en snor, leuker zonder!'', riep een van hen.

Kim waagt een sprong

De sexy Kim Kardashian plaatste een foto waarop ze van een hoge klif in het tropische Costa Rica springt. Als we willen weten hoe dat afloopt, dan moeten we volgens haar maar naar Keeping up with the Kardashians kijken.