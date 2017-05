Katy Perry bevestigt ruzie met Taylor Swift

Taylor werd boos omdat Katy drie achtergronddansers zou hebben ingepikt, maar dat vindt Katy een raar verhaal. De dansers waren namelijk eerder met haar op tournee. ,,Zij vroegen me of zij met haar op tour mochten en ik had zoiets van: ja, natuurlijk", aldus Katy. ,,Maar ik heb ook gezegd als je in het vervolg weer met mij mee wilt, zorg dan dat je een clausule in je contract laat zetten.'' De dansers kregen na een jaar allemaal een berichtje van Katy dat ze weer ging toeren. ,,Ze zeiden dat ze mee wilden en er met het management over gingen praten. Dat deden ze en ze werden allemaal ontslagen.''

Praten

Katy heeft naar eigen zeggen geprobeerd met Taylor over de situatie te praten maar ze kreeg nooit een reactie. Taylor schreef later echter wel een liedje over de situatie: Bad Blood. Toen het liedje uitkwam, zei Swift dat ze jarenlang niet wist of ze vrienden waren of niet. ,,Ze kwam altijd naar me toe tijdens awardshows, zei dan iets en liep weer weg. Ik vroeg me dan af: zijn wij bevriend? Of heb je zojuist de naarste opmerking ooit naar me gemaakt?''



,,Ze heeft iets heel erg gemeens gedaan'', ging Swift verder. ,,Ik dacht: wij zijn nu echt vijanden. En het ging niet eens over een man! Het was een zakelijk probleem. Zij probeerde min of meer mijn hele tournee te saboteren. Ze wilde medewerkers bij me weghalen. Ik hou verrassend genoeg niet van conflicten, daar heb ik echt een hekel aan. Dus daarom mijd ik haar nu. Het is gênant, en ik vind het vervelend.''