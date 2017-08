Kelly Pfaff: Ik vul een pot met condooms als Shania een vriendje krijgt

Ook Shania ziet de voordelen van een moeder die nog jong van geest is. ,,Veel vriendinnen hebben moeders van in de vijftig en die kunnen zich moeilijker in hun leefwereld verplaatsen. Mijn mama weet nog heel goed wat het is om jong te zijn", vertelt ze. ,,Soms ga ik ook uit met mama en haar vriendinnen. En eerlijk? Dan amuseer ik me vaak beter dan met mijn eigen vrienden."



Kelly zelf maakt zich echter over Ă©Ă©n ding wel lichtelijk zorgen. Want hoewel haar dochter al vrij volwassen is, is ze bang dat de pubertrekjes nog moeten komen. ,,Mijn hormonen begonnen ook pas op te spelen tussen mijn 18de en 21ste. Dus ik hou nog even mijn hart vast. Want wat als er bijvoorbeeld een lief bij komt?" vraagt ze zich af. Het gezin, bestaande uit echtgenoot Sam, Shania en zoon Kenji, is momenteel erg hecht. ,,Dat wordt dus sowieso aanpassen", stelt ze.