Kenny B. krijgt tijdelijk museum op station Arnhem Centraal

Netflix mogelijk op zwarte lijst in Australië

15:55 Netflix, Amazon en andere Amerikaanse streamingdiensten lopen het risico verboden te worden in Australië. In het land bestaat voor tv-stations op gezette tijden de plicht om een bepaald percentage in Australisch geproduceerde content uit te zenden. De regering in Canberra overweegt dat quotum nu ook op te leggen aan streamingdiensten.