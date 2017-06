Kevin Spacey maakt bij Tony Awards grappen over homogeruchten

Spacey, vooral bekend vanwege zijn rol in House Of Cards, zong een medley van nummers uit de genomineerde theaterproducties. Toen hij, gekleed als Norma Desmond uit Sunset Boulevard, het nummer As If We Never Said Goodbye zong, onderbrak hij het nummer met een knipoog na de woorden ,,I'm coming out", de Engelse uitdrukking voor uit de kast komen. ,,Wacht, nee nee nee nee", grapte de acteur.



Kevin heeft zijn liefdesleven altijd buiten de schijnwerpers gehouden. In 2000 nam hij zijn toenmalige vriendin Diane mee naar de Academy Awards en zei hij dat hij van haar hield in zijn speech toen hij een Oscar won voor zijn rol in American Beauty, maar toch bleven geruchten dat hij op mannen viel de ronde doen.