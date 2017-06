Kim Kardashian en Kanye betalen draagmoeder een klein fortuin

De in 2014 getrouwde Kim Kardashian en Kanye West hebben al twee kinderen: dochtertje North (4) en hun op 5 december 2015 geboren zoontje Saint. Het stel wil dolgraag nog een kindje, maar een derde zwangerschap zou voor de realityster te riskant zijn. Kim, zo vertelde ze eerder in de realityreeks Keeping Up With The Kardashians heeft namelijk een aandoening die placenta accreta heet. Dat houdt in dat de placenta (moederkoek) vastgroeit aan de baarmoederwand. Dat kan in het ergste geval leiden tot bloedingen en dus risico's voor moeder en kind.



Het stel heeft hun samenwerking met de draagmoeder nog niet officieel bevestigd, maar Kim vertelde onlangs dat zij en Kanye hard bezig waren met een serieuze zoektocht naar een geschikte surrogaatmoeder. Volgens showbizzmedia in de VS is die inmiddels via een daarin gespecialiseerd bureau gevonden. De vrouw in kwestie zou hoe dan ook, omgerekend, 40.000 euro krijgen in tien maandelijkse termijnen. Dat bedrag wordt hoger als blijkt dat het om een tweeling gaat. Dan krijgt de draagmoeder per maand nog eens ruim 4400 euro extra. En als ze in verwachting is van een drieling ontvangt de vrouw maandelijks bijna 9000 euro. Daarnaast krijgt ook het bemiddelingsbureau nog een fors bedrag.