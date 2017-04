Kon de timing van Riks nog beroerder?

Dat Riks bij vlagen een lompe boer is, wisten we. Maar vanavond sloeg zijn timing werkelijk alles. Denk je als Marit lekker lui neer te ploffen na een dagje skiën, een beetje rozig tegen elkaar aan te hangen op een berenvel, de brandende voetjes omhoog en een borrel onder handbereik, maar wat gebeurt er? De boer zegt uit het niets, patsboem, dat het niks wordt. Dat hij niet verliefd is en dat het ook niet meer verandert. Au! Dat voelde ik zelfs in mijn hart, laat staan wat er op dat moment door Marit heen ging. Die twee tranen die langzaam over haar wangen biggelden; ik had zó met haar te doen.



‘Riks, stomkop!’ wilde ik naar de tv gillen. Zo leuk als Marit komen ze toch niet dagelijks langs in dat verlaten Canada. Doe nou niet zo nodeloos ingewikkeld, vent. Maar ja. Ook dit hoort bij de liefde en het leven én dus Boer zoekt Vrouw. Gevoel laat zich niet dwingen. Ik geloof er niks van dat Riks bang is of te veel nadenkt. Leer mij de mannen kennen. Als ze écht verliefd zijn, is er niks dat ze tegenhoudt, twijfel en verstand al helemaal niet.



Hoe rot ook voor Marit, het benadrukt tegelijk hoe bijzonder het is dat het bij drie boeren wél is gelukt. Vooralsnog dan, hè. Het zou niet voor het eerst zijn, als er volgende week toch weer eentje als vrijgezel opdraaft bij de reünie met Yvon. Maar dat zien we dan wel, nu geniet ik nog even lekker na van al dat prille geluk. Die hoogtijdagen van verliefdheid, dat simpelweg genoeg hebben aan elkaar, een zoen, een blik - ik werd er pardoes een sentimentele ouwe taart van. O ja, zo voelde dat. Wat heerlijk voor Herman en Fleur, Marc en Annekim en David en Mara.