Krachtpatser Henry Schut met godenlijf op cover Men's Health

Tevreden

Op de site van Men's Health vertellen Schut en Hartman tevreden te zijn met het eindresultaat en ook dat de weg ernaartoe allesbehalve makkelijk was. Maxim: ,,Aan mijn reet zie je wel dat ik boven de 50 ben. Ik moet echt hard trainen om strak te blijven.”



Hoewel ze soms maar langzaam vorderingen maakten, gaven ze nooit op. Al was het alleen maar om eens te bewijzen dat je als veertiger en vijftiger met een gezin, werk en een onregelmatige levensstijl best fit kunt blijven. Henry: ,,Het was soms loodzwaar, maar deze jonge vader en strakke senior hebben het toch maar mooi geflikt!”



De twee maakten gisteravond laat in de talkshow van Eva Jinek bekend dat Schut de uiteindelijke winnaar is geworden. Henry en Maxim vertelden daar hoe ze te werk zijn gegaan. Zo nam Schut een personal trainer in de arm met wie hij bijna elke dag trainde. Daarnaast woog hij zes maanden lang al zijn eten. Maxim over de levenswijze van zijn concurrent: „Je gedrag veranderde behoorlijk toen je ging afvallen. Je werd gewoon een ongestelde vrouw.”