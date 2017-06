Kristel stopt na ruim een jaar als manager van K3

,,Ik vond het fantastisch om een brug te kunnen zijn tussen de 'oude' en de 'nieuwe' K3", laat Verbeke weten. ,,Ik heb er enorm van genoten om te zien hoe snel Hanne, Klaasje en Marthe een hecht trio zijn geworden. Ze zijn helemaal klaar om - samen met het Studio 100-team - nieuwe verhalen te schrijven."

Hanne, Klaasje en Marthe hebben in een verklaring laten weten dat ze Verbeke enorm gaan missen. ,,Wij zijn haar heel dankbaar en vinden het een eer dat zij er vertrouwen in heeft dat wij het nu zelf kunnen." Ook Gert Verhulst, Hans Bourlon en Anja Van Mensel van Studio100 hebben alleen maar lovende woorden voor Verbeke. ,,We zijn haar enorm dankbaar: zij heeft er - dankzij haar tomeloze inzet en onnavolgbare kennis - mee voor gezorgd dat K3 een mooi nieuw leven heeft. Ze geeft de fakkel nu door aan de ervaren artiestenmanagers bij Studio 100."

K3

Kristel Verbeke startte in 1998 samen met Karen Damen en Kathleen Aerts meidengroep K3. Zij braken door met hun hit Heyah mama, maar bleven vooral populair onder peuters en kleuters. Toen Aerts in 2009 de groep verliet, zochten Damen en Verbeke in het tv-programma K2 zoekt K3 vervanging. Josje Huisman won de wedstrijd en voegde zich bij de groep. In 2015 maakte K3 bekend via een nieuw tv-programma een compleet nieuwe bezetting te gaan zoeken. Hanne Verbruggen, Marthe de Pillecyn en Klaasje Meijer wonnen de wedstrijd. Verbeke bleef aan als manager om de nieuwe meiden te begeleiden.