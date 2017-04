KRO-NCRV schrapt onderdeel 'dik of zwanger'

In de satirische show Neem je zwemspullen mee wordt voortaan niet meer gevraagd of een vrouw dik of zwanger is. Het onderdeel uit het KRO-NCRV-programma zorgde voor grote ophef , waarna de omroep besloot het te schrappen. Dat maakte KRO-NCRV vandaag bekend.

,,We wilden met dit onderdeel kijkers laten zien hoe je de mist in kunt gaan als je afgaat op iemands uiterlijk, maar we realiseren ons dat de wijze waarop dit is gedaan mensen heeft gekwetst", aldus directeur Yvonne de Haan. ,,Dat is nooit onze bedoeling geweest en dat betreuren we."

Het onderdeel 'dik of zwanger' zorgde niet alleen in Nederland voor ophef. Ook buitenlandse media spraken schande van het grappig bedoelde item. Ook andere fragmenten uit het programma van Klaas van der Eerden en Pepijn Gunneweg deden wenkbrauwen fronsen. Zo werd ook met verbazing gekeken naar de ronde waarbij het de vraag was of de borsten van een vrouw echt of nep waren. Daarvoor werd de voorgevel van de dames in kwestie van dichtbij bestudeerd.