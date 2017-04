Laatste Idols? Kijkcijferhit van weleer gaat uit als nachtkaars

Presentator Ruben Nicolai liet zich al eerder uit over de tegenvallende kijkcijfers. Hij opperde er een jaar tussenuit te gaan met Idols. ,,We hebben zeker ten opzichte van vorig seizoen flink ingeleverd." Hij noemde het 'ontzettend wrang dat het minder gaat na eerdere succesvolle seizoenen'. ,,Er gaan zoveel uren in zitten en dan is dit zo zonde; dat gun je al die mensen die er zo hard aan werken niet."



Jamai betwijfelt of een pauze de oplossing is. ,,Ik weet niet of dat gaat uitmaken. Je hebt daarvoor geen enkele garantie. Ik ben zelf minder bezig met die kijkcijfers, maar het is natuurlijk wel heel jammer dat dit seizoen minder bekeken wordt. Gelukkig wordt er wel goed online teruggekeken'', vertelde hij vandaag.



De vorige seizoenen van Idols werden gewonnen door Jamai Loman (2002), Boris Titulaer (2003), Raffaëla Paton (2005), Nikki Kerkhof (2007) en vorig jaar Nina den Hartog.