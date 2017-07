Levensechte Ken onder het mes voor gevaarlijke tiende neuscorrectie

In Iran laat Rodrigo Alves niet alleen sleutelen aan zijn neus, zo liet hij de afgelopen dagen weten op Instagram. Hij krijgt ook een kin-implantaat en splinternieuw porseleinen facings op zijn tanden. Alle ingrepen kosten hem omgerekend een slordige 40.000 euro. Kort voor zijn tripje naar Iran moest hij wachten in Dubai. ,,Mijn nieuwe kin kan elk ogenblik per post arriveren in Iran'', aldus 'Ken'. Hij zei een beetje tegen de neusoperatie op te zien. ,,Eigenlijk wil ik het niet maar ik kan niet anders. Momenteel kan ik namelijk niet ademen.'' De ingreep die hem staat te wachten is 'een groot risico'. ,,Het wordt pijnlijk, maar dat is het waard.''



Alves liet zich in februari vorig jaar door een niet erkende plastisch chirurg een nieuwe neus aanmeten. Maar die schoonheidsoperatie eindigde in een regelrechte nachtmerrie. Stukjes kraakbeen werden afgestoten en vleesetende bacteriën 'aten' een gapend gat in een neusvleugel. Een hulpvaardige Duitse arts herstelde de medische blunder.



Rodrigo Alves lag na de eerste neusoperatie geruime tijd in het ziekenhuis, omdat zijn kersverse Ken-neusje dus was gaan afsterven. Hij verkeerde in levensgevaar, kreeg meerdere antibioticakuren om zijn geprutste reukorgaan te redden, maar uiteindelijk moest de aan schoonheidsoperaties verslaafde dertiger toch weer onder het mes. De Duitse chirurg professor Nektarios Sinis (41) uit Berlijn reconstrueerde de neus van Rodrigo waarna het weer wat beter ging. Helaas bleef hij problemen houden met ademhalen. Hij liet zich wederom opereren, maar tot zijn spijt zonder het gewenste resultaat. In Iran wordt hij geholpen door dokter Farshid Mahboubirad die, zo is te lezen op zijn site, circa zeven neusoperaties per dag doet.