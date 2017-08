Liesbeth List hangt noodgedwongen microfoon aan de wilgen

Na een goed gesprek met haar dochter Elisah en haar arts, besloot List om de microfoon aan de wilgen te hangen. Al was het volgens de zangeres wel een moeilijke keuze. ,,Alles is gezegd, alles is gedaan - dat is waar", stelt ze in de Volkskrant. ,,Ik laat alles over me heenkomen, begrijp je? En wat dat podium betreft: het is mooi geweest."



Waarom List nu met dit nieuws naar buiten komt? 2 oktober gaat een musical over haar leven in première. Ook verschijnt aan het eind van de maand de biografie De dochter van de vuurtorenwachter.



Lists laatste publieke optreden was in maart van dit jaar, toen ze tijdens een bijeenkomst van de CPNB Edith Piafs Non, Je Ne Regrette Rien zong voor de Boekenweekauteurs.