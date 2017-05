Lijnende Linda start nieuwe actie: Hou Vol

Carlos Lens ziet Linda de Mol nóg komen ’s morgens om half negen in de sportruimte. Het enthousiasme spatte niet van haar gezicht. ,,Dan lukte het niet om in de middag te sporten vanwege drukte. Verplaatsten we de afspraak, maar de ochtend was niet haar ding”, lacht de fitnessexpert, al achttien jaar haar personal trainer. Het is voor Linda de Mol (52) één van de weinige dingen waar ze zich niet toe kan zetten: zin maken om te sporten. ,,Even joggen op de hei of squashen. Die tegenzin is gebleven”, zegt de presentatrice op haar laatste lijnvlog. Haar afvalmissie zit erop. Zes weken terug begon zij met lijnen. Doel: vijf kilo kwijtraken. Het zijn er zes geworden. Via vlogs op Linda.TV en een app konden fans haar volgen én mee-afvallen. ,,We hadden niet gedacht dat het zó’n succes zou worden. We gingen uit van 50.000, maar het zijn er veel meer geworden”, verwijst Jossine Modderman, hoofdredacteur van LINDA.tv, naar de 172.190 enthousiastelingen. Linda: ,,Als ik stel dat 150.000 mensen hebben meegelijnd die – ik reken voorzichtig – drie kilo zijn afgevallen, dan zijn we in totaal 450.000 kilo kwijt. Dat is bizar.”

Het geheim van het succes: herkenbaarheid. ,,Bijna iedere vrouw kan zich spiegelen aan Linda. Qua drukte, qua gezin, in goede en slechte tijden. Toen ze haar overgewicht naar buiten bracht, reageerden veel vrouwen met ‘ja, daar heb ik óók last van”, aldus Lens. ,,Het draait om drie dingen: rust, training en voeding. Die moeten in balans zijn.’’ Lens zag Linda wekelijks lichter worden; ze ging van 82 naar 76 kilo.



Het lijnen is nog niet voorbij, het vloggen wel. ,,De volgers zullen niet in een zwart gat terechtkomen”, benadrukt Modderman. Linda Lijnt wordt namelijk Hou Vol, een nieuw platform op Facebook. ,,Over gezond leven. Iedereen kan daar tips and tricks kwijt. We zijn in gesprek met een bekende Nederlander die de rol van Linda kan overnemen, maar zij zelf komt ook af en toe langs.”



Want klaar met lijnen is Linda nog niet. ,,Ik hoop onder de 75-kilogrens te komen en er nooit meer boven te komen, maar dat zei ik ook over de 81 kilo en dat is me óók gebeurd.”



Op haar vlog toont ze een stapel spijkerbroeken. Te groot. ,,Die kunnen naar iemand anders, want ik ben niet van plan om ze ooit weer te passen.” Ze heeft geleerd: rustiger eten (‘vroeger propte ik achteloos iets naar binnen’), van afvallen krijg je zelfvertrouwen en met 1.500 calorieën per dag lijd je geen honger. Ze neemt de komende weken wel gas terug. ,,Doordeweeks streng, in het weekend de boel wat loslaten. Nooit meer een patatje mayo, een stukje chocola of kaasfonduen met vrienden komt voor mij over als een saai strafkamp. Ik moet een eetpatroon vinden waar ik me én goed bij voel én niet dikker van word én wat ik levenslang kan volhouden.”