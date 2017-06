Lil Wayne aangeklaagd voor geweld en racisme

Volgens de beveiliger was het enorm druk voor de nachtclub, waar toen een BET Music Awards afterparty gaande was. De 34-jarige rapper probeerde binnen te komen, maar de man liet hem niet zo maar binnen. Tot grote woede van Wayne. Volgens de uitsmijter sloeg Wayne hem vervolgens zo hard met zijn vuist dat hij tegen de vlakte ging.



Hierna gooide Wayne een glas vol alcohol in het gezicht van de beveiliger en riep: ,,F*ck you white boy." En dat maakt het hele incident racistisch, meent de man. Hij eist dan ook tienduizenden dollars van Lil Wayne, de nachtclub en het platenlabel van de rapper wegens mishandeling en racisme.



Lil Wayne ontkent ondertussen dat hij de beveiliger heeft geslagen. Dat blijkt uit rechtbankpapieren in handen van TMZ.