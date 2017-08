Linda als Lady Di op cover eigen glossy

update Weer excuses van RTL voor kwetsende uitspraak Gordon

11:25 RTL blijkt in mei vorig jaar al excuses te hebben aangeboden over een opmerking die Gordon maakte in een aflevering van Geer en Goor: Zoeken een hobby. ,,Ik word weer wakker naast het Meisje van Nulde'', schertste Gordon tegen Gerard Joling. Hoewel de zender plechtig beloofde de uitspraak uit het programma en de promo te knippen werd het recent toch weer uitgezonden. Volgens de zender gaat het om een fout. ,,RTL biedt hiervoor haar welgemeende excuses aan.''