Linda geeft update: Geen gram meer afgevallen

De afgelopen weken was de strijd van Linda tegen de kilo's te volgen via de website van haar tijdschrift. Ze plaatst nu een brief in plaats van een vlog. Daarin vertelt ze hoe het haar vergaan is, sinds ze gestopt is met vloggen. ,,Ik ben geen gram meer afgevallen helaas, maar gelukkig óók geen gram aangekomen."



Ze heeft de afgelopen tijd nog steeds op haar voeding gelet, maar komende week laat ze de teugels even vieren. ,,Ik ga een paar dagen weg met mijn vriendinnen, dan laat ik het effe los. Maar daarna ga ik weer proberen een paar weken vol in het regime te duiken van vier uur sporten en maximaal 1500 calorieën per dag."



Linda wil voor haar vakantie naar Portugal nog twee kilo kwijtraken. Ze merkt de afgelopen tijd voordelen van haar gewichtsverlies. ,,Ik paste door mijn min zes kilo eindelijk moeiteloos in mijn Claes Iversen-jurk die al maanden in de kast hing. Zowaar een keer geen kledingcrisis en zweet op mijn bovenlip, maar een passende jurk."