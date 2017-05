Line-up hoofdpodium Tomorrowland bekend

De dertiende editie van Tomorrowland is verspreid over twee weekenden. Het festival verwacht per weekend ruim 180.000 personen met 200 verschillende nationaliteiten. Lucas & Steve staan op beide weekenden geboekt.



,,Het is echt een eer dat wij mogen draaien op de mainstage van één van de grootste festivals te wereld met zo'n groot en uitzinnig publiek. Vorig jaar draaiden we op de Lost Frequencies stage en dat we nu op mainstage staan is echt een droom die uitkomt'', zeggen Lucas & Steve.