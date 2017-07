Lissabon is songfestivalstad 2018

Is Bieber vermoeid, of gaat het om geld?

20:29 Het blijft onduidelijk waarom Justin Bieber zomaar veertien concerten afzegde en daarmee zijn wereldtournee abrupt beëindigde. Is het tieneridool oververmoeid of is er sprake van een geldkwestie? Collega John Mayer denkt het eerste. Hij prijst Bieber voor zijn moed om voor zichzelf te kiezen.