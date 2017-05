LIVE: OG3NE IS DOOR!

Armin: Ik ga de fans iets terug geven

20:48 Armin van Buuren staat aan de vooravond van de grootste shows ooit in zijn twintigjarige loopbaan als DJ/producer. ,,Maandenlang hebben we naar een tekening zitten staren, nu gaat het gebeuren. Ik voel de kriebels”, zegt de Leidenaar over de Best Of Armin Only-shows vrijdag- en zaterdagavond in de Johan Cruijff Arena. ,,Ik ga de fans iets terug geven voor al die jaren dat ze me hebben gesteund. Het wordt een groot spektakel.”