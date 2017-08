Loiza gaat voor extravagant, Sanne wil konten laten schudden

Marilyn Monroe 55 jaar na haar dood nog steeds sekssymbool van alle generaties

9:00 Vandaag is het 55 jaar geleden dat Marilyn Monroe (Norma Jeane Baker) dood werd aangetroffen in haar woning. Een overdosis of had de familie Kennedy ermee van doen? De actrice haalt nog altijd het nieuws en dat is niet voor niets. Ze groeide uit tot een waar sekssymbool dat nog altijd in ieders geheugen gegrift staat. Dat geldt met name voor de Stille Generatie en de Babyboomers die opgroeiden met de blonde stoot op het witte scherm. Een tijdlijn van haar moeilijke jeugd tot ver na haar overlijden.