Luuk Ikink: Ik kom niet terug bij RTL Late Night

,,Dat lijkt me wel iets te veel van het goede'', zei Luuk vanochtend in het 538-radioprogramma van Frank Dane. Ikink is namelijk druk met RTL Boulevard, waar ook Dane en straks Marieke werken. ,,Ze heeft een paar maanden geleden de beslissing genomen dat ze meer naar buiten wilde en meer reportages wilde maken'', aldus Luuk.



Ikink vindt dat Elsinga het erg goed heeft gedaan bij RTL Late Night. ,,Ik was al gelijk onder de indruk hoe goed ze meteen al was.'' In Frank ziet Luuk in ieder geval niet de opvolger. ,,Nou je hebt wel een beetje commitment en drive nodig'', grapt hij.