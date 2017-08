Madonna maakt entree op paard op extravagant verjaardagsfeestje

Video Gegijzelde vrouw kende bedreiger NPO niet

12:42 De 33-jarige man die vanochtend een vrouw in een gebouw van de NPOย in het Mediapark in Hilversum gijzelde is overmeesterd door een arrestatieteam. De vrouw bleef ongedeerd. Ze is uit voorzorg wel nagekeken door ambulancepersoneel.ย De vrouw kende de gijzelnemer niet.ย