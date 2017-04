Madonna woest over biografische film: Maker is charlatan

Universal heeft de rechten vastgelegd voor het script van Blond Ambition, zoals haar iconische tour in de jaren 90 heette. Het verhaal zal zich afspelen begin jaren 80. Madonna werkte toen aan haar eerste album in een industrie waarin vrouwen slecht werden behandeld. Zelf zette ze de eerste stappen naar haar internationale faam.



Nog voordat fans zich kunnen verheugen op een exclusief kijkje in het leven van Madonna, haalt ze zelf het verhaal al onderuit. Bij een foto van haarzelf uit de jaren 80 schrijft ze: ,,Niemand weet wat ik weet en heb gezien. Alleen ik kan mijn verhaal vertellen. Wie mijn leven probeert te vertellen, is een charlatan en een idioot. Enkel op zoek naar waardering zonder zijn werk te doen. Het is een ziekte van de huidige maatschappij.”