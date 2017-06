Make-uploze Adele drinkt kop thee met Londense brandweer

Adele verscheen in een zwarte off shoulder-jurk bij de brandweerkazerne. Ze liet haar make-up thuis, lachte wat af met de mannen en genoot van een kopje thee. ,,We zijn zo blij met ieders steun'', aldus het brandweerteam van de wijk Chelsea.

Het is niet de eerste keer dat Adele zich laat zien in haar geboortestad. Een dag na de fatale flatbrand, waarbij in de nacht van 13 op 14 juni voor zover bekend 79 doden vielen, dook ze op bij een wake. Fans twitterden foto's van de zichtbaar aangeslagen Adele.

In haar nummer Hometown Glory, afkomstig van haar succesvolle eerste album 21, zingt Adele over haar geliefde stad. Haar familie woont in Londen, de ster zelf brengt de meeste tijd door in Hollywood. Samen met haar man Simon Konecki kreeg ze vier jaar geleden zoon Angelo James.