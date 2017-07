Makers Game of Thrones sluiten twee uur lange afleveringen niet uit

Casey Bloys, hoofd van de programmering bij HBO, geeft tegenover The Hollywood Reporter toe dat hij niet precies weet hoelang elke uitzending zal duren, maar zei dat uitzendingen van twee uur niet worden uitgesloten. Zo worden fans van de hitshow die teleurgesteld waren dat het laatste seizoen maar zes afleveringen duurt, op hun wenken bediend. ,,Twee uur per aflevering lijkt overdreven, maar het is een geweldige show, dus waarom niet?''

Bloys benadrukt dat het fantasy-epos alleen bij HBO te zien is en niet, zoals gefluisterd wordt, in première zal gaan in IMAX. Hij voegt toe dat de spin-off van de serie die momenteel wordt ontwikkeld pas minimaal een jaar nadat Game of Thrones is geëindigd te zien zal zijn.