Malia Obama begint met studie aan prestigieuze Harvard universiteit

Rapper DMX gaat vrijwillig afkicken

7:26 DMX laat zich vrijwillig opnemen in een afkickkliniek, dat meldt Daily News op basis van documenten van de rechtbank in New York. De 46-jarige rapper is op borgtocht vrij en liep tegen de lamp tijdens een drugstest. Er werden cocaïne en marihuana aangetroffen in zijn bloed.