Manuel laat zich likken en oververhitte Miss Montreal schrobt haar wc

Manuel laat zich likken

Acteur Manuel Broekman werd vandaag door een brave hond aangezien voor een koele versnapering. Hij werd in de auto door de kwispelende viervoeter over de behaarde wangen gelikt. ,,Ik ben toch geen ijsje?'', aldus Manuel. Zijn volgers vinden overigens dat hij dat wel is.

Ik ben geen toch geen ijsje?! ❤️🎉🍦 Een foto die is geplaatst door null (@) op 21 Jun 2017 om 6:00 PDT

Frank voelt zich bloemig

3FM-dj Frank van der Lende is vanmiddag vanwege de warmte gaan uithijgen en chillen in het gras. ,,Alles uit behalve de radio'', benadrukt Frank die overweegt nog meer kleding uit te trekken.

Drie generaties ellende

André Hazes komt vandaag met een kiekje waarop hij, zijn zoontje Dreetje en zijn schoonvader staan in een zonnige setting met ongeveer dezelfde poloshirtjes aan. 'Drie generaties ellende', vindt de zanger. De man rechts is de vader van zijn vriendin Monique Westenberg.

3 Generaties ellende!😋 Een foto die is geplaatst door null (@) op 21 Jun 2017 om 6:04 PDT

Miss Montreal schrobt wc

Een wat zweterig ogende Sanne Hans, oftewel zangeres Miss Montreal, besloot vandaag met de bloedhitte buiten haar toilet thuis te gaan schrobben. Moet ook gebeuren, aldus Sanne in een kort filmpje waarin te zien is hoe ze, zonder make-up, in de weer is met chloor en andere schoonmaakartikelen.

🚽🎉 Een foto die is geplaatst door null (@) op 21 Jun 2017 om 5:39 PDT

Geraldine op de gezonde toer

Bij Geraldine Kemper stond vandaag supergezond voedsel op het menu. Met een gelukzalige blik ging ze met een aantal kleurige salades op de kiek. ,,Zó goed'', pent Geraldine in een fotobijschrift.

Soooo gooood! 💃 met @ronsimpson 🥑 Een foto die is geplaatst door null (@) op 21 Jun 2017 om 4:23 PDT

John voelt zich gelukkig

Presentator John Williams ging naar de sportschool en trof daar helemaal niemand aan. Jammer? Nee! John voelde zich, met op de achtergrond de muziek van Level 42, juist zielsgelukkig. Waarom vertelt hij niet, maar mogelijk omdat hij alle toestellen voor zichzelf had.

No pain.... Thanks #fysiok Een foto die is geplaatst door null (@) op 21 Jun 2017 om 5:51 PDT

Donny poseert met flamingo

Zijn vader Dries houdt er ook wel van: poseren in zwembroek. Maar Donny Roelvink is voor een glossy in geen geval op de foto gegaan in de superstrakke, kanariegele Speedo van pa. De broer van Dave trok voor een fotoshoot een glimmend blauw broekje aan. Andere zomeraccessoires: een zonnebril en een knalroze opblaasflamingo.

Hebben jullie de nieuwe @beaumonde.nl al gelezen.?! ☀️📸 Een foto die is geplaatst door null (@) op 21 Jun 2017 om 5:05 PDT

Daphne Deckers geniet van langste dag

,,Vandaag de langste dag van het jaar! Ik denk dat ik die maar eens languit ga doorbrengen", zegt de 48-jarige Daphne Deckers op Instagram. Het voormalig fotomodel ligt in bikini te zonnen. Gelijk heeft ze.

Vandaag de langste dag van het jaar! Ik denk dat ik die maar eens languit ga doorbrengen 🌞🍸 Foto @yvettekulkensphotography Hair&makeup @ellesnijkamp Styling @jet_jong Een foto die is geplaatst door null (@) op 21 Jun 2017 om 2:45 PDT

Ellemieke Vermolen tikkeltje emo

Het eind van het schooljaar is voor veel kinderen een feest, want ze hoeven zes weken even helemaal niet te presteren. Voor moeders, zoals Ellemieke Vermolen (40), is het een tikkeltje emotioneel. Vooral als ze er tastbare herinneringen aan hebben. ,,Het schooljaar zit er al weer bijna op, wat zal ik deze briefjes gaan missen", zegt de presentatrice over een verhaaltje dat haar zoon Zenna op school heeft geschreven.

Het schooljaar zit er al weer bijna op, wat zal ik deze briefjes gaan missen #eersteleerjaar #Zenna #mylittleboy #gettingbig #opnaarhettweedeleerjaar #trotsemama Een foto die is geplaatst door null (@) op 20 Jun 2017 om 9:24 PDT

Monique Smit viert feest

Monique Smit plaatst niet vaak een foto van haar zuslief Jenny Smit op Instagram. Maar vandaag is een speciale dag, want Jenny is jarig! ,,Een dikke Kus voor mijn lieve jarige Zus!", zegt de 28-jarige Volendamse.

Een dikke Kus voor mijn lieve jarige Zus! 👩‍❤️‍💋‍👩 🎉🎈 Een foto die is geplaatst door null (@) op 21 Jun 2017 om 0:02 PDT

Dolgelukkige Quinty Trustfull

Een bijzondere dag voor Quinty Trustfull (45) en haar man. Het echtpaar is vandaag maar liefst 21 jaar getrouwd. De RTL4-presentatrice kan het niet laten om dit nieuws te delen op Instagram: ,,Vandaag 21 jaar getrouwd met deze lieve, bijzondere, sterke, slimme en grappige man❤️ en best knap ook😜 My love." 'Best knap' is hij zeker!

Vandaag 21jr getrouwd met deze lieve, bijzondere, sterke, slimme en grappige man❤️ en best knap ook😜 My love #26jrsamen21jrgetrouwd #mylove #anniversary #wedding #love Een foto die is geplaatst door null (@) op 21 Jun 2017 om 1:04 PDT

Johnny de Mol neemt afscheid

Aan alles komt een eind. Zo ook aan wonen in een penthouse met uitzicht op De Westertoren in Amsterdam. Johnny de Mol gaat zijn woning verlaten voor het Gooi, maar heeft hier een beetje moeite mee. ,,Ik zal je missen ouwe vriend! ❌❌❌ #westertoren #ouwewester #opawilly #amsterdam #mooisteuitzichtvanamsterdam #vaarwel", zegt de 38-jarige presentator.

Ik zal je missen ouwe vriend! ❌❌❌ #westertoren #ouwewester #opawilly #amsterdam #mooisteuitzichtvanamsterdam #vaarwel Een foto die is geplaatst door null (@) op 20 Jun 2017 om 23:18 PDT

Speciale dag voor Lisa Vol

,,Lieve Lisa, happy B'day!!!🎈🎉 We gaan het vanmiddag even lekker vieren en vanavond weer optreden want ja, jarig zijn betekent nog geen vrije dag natuurlijk😝 LOVE YOU BIG SIS❤️", luidt de tekst van Shelley Vol. Haar zus Lisa Vol blaast vandaag 23 kaarsjes uit, een prachtige dag om dat te vieren.