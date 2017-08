Manuel Venderbos: Ik ben gewoon gek op kamperen

Presentator Manuel Venderbos kampeert met zijn gezin bij de Spaans-Franse grens. Hoe laat ging vanochtend de wekker? ,,Op vakantie staat er geen wekker, maar mijn zoontje wordt rond half acht al wakker. Dan gaan we lekker naar de bakker stokbrood halen, terwijl de dames nog even doorslapen." Momenteel bezoek je in De Hotelpolitie slechte hotels. Koos je daarom zelf maar voor een camping? ,,Haha, nee hoor. Ik ben gewoon gek op kamperen. Al merk ik wel dat ik door het programma nu ook zelf kritischer kijk naar hygiëne." En is de camping goedgekeurd? ,,Ja hoor. We hebben hier niets te klagen. Met dank aan mijn vrouw, want zij heeft de camping uitgekozen."

Waarom kozen jullie voor Spanje?

,,Ik heb ver weg Spaans bloed. Al sinds de eerste keer dat ik in dit land kwam, heb ik het gevoel dat ik hier thuishoor. Nog meer dan in Nederland. Bovendien vind ik Barcelona een van de mooiste steden ter wereld. Dat wilde ik mijn kinderen graag laten zien."



Deelt je vrouw die liefde voor Spanje?

,,Haha, helaas niet echt. Zij is gek op bergen. De vakantiebestemming is ieder jaar weer een grote discussie, die mijn vrouw vaker wint dan ik."



En wat kiezen de kinderen?

,,Als ze maar kunnen zwemmen, vinden zij alles goed. Of dat nou in de zee of een bergmeertje is. Deze vakantie hebben ze het snorkelen ontdekt, dus ik denk dat we vanmiddag maar weer even naar de zee gaan."