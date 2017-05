Marieke viert de zomer, Nicolette in sprookjesland

ShowbytesKorte updates van de sterren op Facebook, Twitter, Instagram en Snapchat: we smullen ervan. In de rubriek Showbytes struint de showredactie het web voor je af voor de gekste, mooiste en opvallendste posts van bekende Nederlanders en celebrity's. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

De groene jurk van Marieke

Marieke Elsinga is helemaal in haar nopjes met de warme zonnestralen van vandaag. Op Instagram deelt de sidekick van Humberto Tan een kiekje waarop ze op een bank zit en is gehuld in een zomerse jurk. De brunette heeft maar één woord nodig voor de foto: ,,Zomer."

Zomer 🌴 Een foto die is geplaatst door null (@) op 6 May 2017 om 6:57 PDT

Vier kids op een rijtje

Bridget Maasland vierde afgelopen week vakantie in het zonnige Mexico met haar gezin. Ook RTL-collega Dennis Weening was van de partij met zijn dochters en vrouw. Dat leverde veel foto's op, maar volgens de blondine was er een kiekje dat de vakantie in één woord omschreef. Op het plaatje zitten de vier koters op schommels met een helderblauwe zee op de achtergrond. ,,Happiness!", schrijft ze erbij.

This captures it all! #credits @stellacoco #tulummexico #love #kids #happiness #beachlife #charlie #mees #coco #boyd Een foto die is geplaatst door null (@) op 6 May 2017 om 0:49 PDT

Thomas de visagist

Het blijft een uitdaging: als man make-up aanbrengen bij een vrouw. Thomas Berge waagde een poging bij zijn moeder. Op een foto probeert hij met een big smile lipgloss bij zijn moeder op te doen. ,,Resultaat wordt niet gedeeld", schrijft hij, gevolgd door een lachende emoticon.

Resultaat word niet gedeeld 😂 #mama #ikhebmnbestgedaan Een foto die is geplaatst door null (@) op 6 May 2017 om 2:23 PDT

Freek deinst niet terug

Dat tv-bioloog Freek Vonk gevaar niet uit de weg gaat, zelfs niet na een heftige aanval, blijkt wel duidelijk. Vonk is in de Mosselbaai in Zuid-Afrika en deelt een foto van een witte haai. ,,Well hello there, how are you doing?", zwijmelt Vonk weg. Fans van de bioloog grappen dat hij moet uitkijken dat hij niet gebeten wordt.

Well, hello there 😍 How you doin'? 😏 #abouttoday #whiteshark Een foto die is geplaatst door null (@) op 6 May 2017 om 2:15 PDT

Winston en Renate delen favoriet plekje

Winston en Renate Gerschtanowitz hebben de tijd van hun leven in het sjieke Franse Saint Tropez. Vandaag deelt de presentator naar eigen zeggen 'een van de leukste plekjes op aarde': Le Club 55. 'Helemaal mee eens!', reageert een fan van Winston.

Een van de leukste plekjes op aarde. le club 55. Een foto die is geplaatst door null (@) op 6 May 2017 om 1:18 PDT

Sylvie gaat voor wit

Met een trouwerij in het vooruitzicht kan Sylvie Meis hoogstwaarschijnlijk niet meer wachten op haar outfit. De blondine koos voor opnames van het Duitse programma Let's Dance een wit cocktailjurkje uit. ,,Gisteren helemaal in het wit! Alvast een voorproefje van een bruidslook tijdens deze show", schrijft ze bij het kiekje waarop ze stralend de camera inkijkt.

Nicolette geniet van gezin

Dat Nicolette Kluijver gek is op haar drie koters en geniet van de tijd die ze met hen spendeert, mag duidelijk zijn. Vandaag is de blondine op pad in Sprookjeswonderland, een themapark in Enkhuizen. De presentatrice deelt een zoet kiekje waarop ze met haar kinderen naar binnen gluurt bij een minuscuul huisje.

#sprookjeswonderland #familytime❤️ Een foto die is geplaatst door null (@) op 6 May 2017 om 1:36 PDT

De ochtend van Doutzen

Doutzen Kroes begon haar ochtend goed met een grote kop koffie en twee knuffelende kids. Op een kiekje, dat waarschijnlijk door haar man Sunnery James is gemaakt, staat het topmodel midden op straat met haar dochter Myllena en zoon Phyllon in een buggy. ,,Goodmorning", meldt de blondine erbij.